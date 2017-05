Hop! fait des petits prix jusqu'au 16 mai

Les voyageurs d'affaires ont jusqu'au 16 mai pour en bénéficier de la nouvelle promotion de Hop! Air France . Les aller simples à 39€ sont disponibles sur des voyages compris entre le 1er juillet et le 15 octobre 2017.L'offre est valable sur de nombreuses lignes du réseau de la compagnie telles que :- De et vers Paris-Orly : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, Lannion, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Tarbes-Lourdes, Toulon, Toulouse- De et vers Lyon : Biarritz, Bologne, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Milan, Nantes, Nice, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rome, Strasbourg, Toulouse, Venise- De et vers Bordeaux : Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Orly, Rome, Strasbourg- De et vers Lille : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg- De et vers Marseille : Biarritz, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg, Toulouse- De et vers Nantes : Düsseldorf, Lille, Lyon, Marseille, Milan, Montpellier, Strasbourg, Toulouse- De et vers Nice : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris-Orly, Toulouse- De et vers Toulouse : Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg