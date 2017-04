Hopper lance Fair Bear pour connaître le véritable coût des vols

Concrètement, Fair Bear donne une vue d’ensemble des différents points importants des clauses imprimées en petits caractères. L'appli prévient également ou propose des suggestions lorsque l’utilisateur choisit un vol à bas coût, mais comportant de nombreuses restrictions. Fair Bear informe en un clin d’oeil sur les politiques en vigueur et les frais en lien avec :- L’annulation du vol.- La modification du vol.- Les bagages à main.- Le prix du premier bagage enregistré.- Le prix du second bagage enregistré.- Le choix du siège.Fair Bear se base sur les prix moyens relevés associés aux tarifs complémentaires proposés par les compagnies. Pas moins de 60 tarifs additionnels existent aujourd'hui sur les 3 grandes compagnies américaines. Outre le prix de base, s'ajoutent nombre de coûts additionnels à prendre en compte tels que le changement ou l’annulation des billets, le poids et le nombre de bagages, le choix des sièges, la nourriture et les boissons à bord, ainsi que les divertissements proposés aux passagers.Selon une étude récente, ces revenus complémentaires ont atteint, en 2016, le chiffre record de 62,3 milliards € dans le monde et ne sont donc pas près de disparaître.