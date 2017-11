Hôtellerie, découvrez la chambre du futur

L'internet des Objets (Ido) est sans conteste la technologie qui fera le plus évoluer l'hôtellerie. Permettre aux objets d'échanger entre eux pour aider l'hôte que ce soit dans l'hôtel ou à l'extérieur, est un objectif déjà largement testé au sein des groupes hôteliers. Pour Marriott, et ses partenaires, le laboratoire permet à plusieurs systèmes, appareils et applications IdO réactifs de communiquer entre eux pour répondre à la demande des hôtes et optimiser les opérations au sein de l’hôtel.



La technologie au sein de l’ « IdO Guestroom Lab » permet, par exemple, à l’utilisateur de demander à un assistant virtuel de régler son réveil à 6h30, d’organiser une séance de yoga quotidienne sur un miroir allant du sol au plafond, de demander des services d'entretien en plus et que l’eau de la douche coule directement à la température désirée. Ces informations sont stockées et forment un « profil client » - et ceux, par le biais de l’application ou par la voix.



Stephanie Linnartz, Directrice Commerciale de Marriott International l'affirme : " Nos hôtes attendent la personnalisation dans leur vie de façon générale mais également dans l’expérience hôtelière ". Et pour atteindre ce but, toutes les technologies sont exploitées : du tactile à la voix en passant par les outils de reconnaissance et de configuration du profil client.