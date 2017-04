IATA : le trafic passagers a progressé de près de 5% en février

Le trafic passagers mondial a progressé de 4,8% en février. Les capacités ont augmenté pour leur part de 2,7% tandis que le coefficient de remplissage moyen a atteint 79,5% (+1,6 point). Ces performances ont été portées par la baisse des prix des billets d'avion estimée par IATA à plus de 10%. La chute des tarifs a participé à plus de la moitié de la croissance du trafic depuis le début de l'année, selon l'association.



Un trafic international en hausse, sauf en Amérique du nord

Le secteur international se porte bien. La demande a grimpé de 5,8% en février. Toutefois cette hausse est moins importante que celle de janvier 2017 (+9,1%). Les capacités ont augmenté de 3,4% pour un coefficient de remplissage de 78,4% (+1,8 point).



Les compagnies aériennes européennes enregistrent une croissance de la demande de 6,5% en février. L'impact des attentats terroristes de 2016 est gommé progressivement par l'amélioration de l'économie régionales. Les capacités ont augmenté de 3,4% tandis que le coefficient de remplissage a pris 2,4 points pour atteindre à 81,1%.



Les transporteurs du Moyen-Orient affichent la plus forte progression du trafic avec +9,5%. Ils sont suivis par leurs confrères africains (7,1%) et sud américains (+5,9%).



La région Asie-Pacifique présente une hausse de trafic de 5,2% en février, portée principalement par l'activité sur le secteur intra-asiaque.



En revanche, les compagnies nord-américaines stagnent. Le trafic augmente seulement de 0,3% en février. Il en est de même pour la capacité (+0,1%) et le coefficient de remplissage (+0,1 point).