IHG lance une nouvelle enseigne milieu de gamme

Le premier Avid Hotels devrait ouvrir ses portes début 2019 aux USA. L'enseigne devrait proposer aux voyageurs d'affaires des tarifs 10 à 15 dollars plus bas que dans les établissements Holiday Inn Express.



L'hôtel prototype de la nouvelle marque prévoit entre 95 et 100 chambres réparties sur un minimum de 3 étages. Les clients découvriront également des espaces communs où il est possible de travailler ou de se détendre.



Les chambres modernes seront équipées d'un bureau, du wifi et d'un système de divertissement innovant qui permet aux clients d'y connecter leurs propres appareils. Pour les offres de restauration, les hôtes pourront compter sur des petits déjeuners gratuits et des options de ventes à emporter.