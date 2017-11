Iberia a ouvert un nouveau Lounge Premium à Madrid

Le Velázquez Lounge de l'aéroport de Madrid a été agrandi de 25% pour offrir 2 500m² d”espace aux passagers Business et First d' Iberia . Sa capacité atteint ainsi désormais 500 voyageurs. Ces derniers ont à leur disposition des fauteuils équipés de port USB, 6 salles de bain ou encore des chaises longues.Un restaurant ainsi qu'un buffet leur proposent des plats internationaux et espagnols. De plus, des tablettes seront installées dans les prochains jours dans la zone du buffet. Les passagers pourront les consulter pour obtenir des informations sur la nourriture et les boissons servies ou encore des recommandations. Les clients ont également le choix entre 22 vins ibériques dans la vinothècque de 70m².Les voyageurs d'affaires peuvent également travailler sur un dossier ou tenir une réunion dans le calme grâce à un espace de travail dédié.Le salon est ouvert 24/7.