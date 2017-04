Iberia équipe 5 avions d'une premium eco

Plus de confort, plus de fonctionnalités, plus d'attentions… voilà comment Iberia présente sa nouvelle Premium qui devrait équiper cinq appareils à partir de ce printemps 2017. Dès le mois de mai prochain, cette classe sera disponible sur les vols à destination de Chicago New York et Bogotá. En juillet, le Mexique sera également desservi, avant Miami et Boston en septembre 2017.