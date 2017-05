Icelandair obtient la certification environnementale IATA

Tous les membres du groupe Icelandair viennent de finaliser le processus d’obtention de la certification environnementale internationale IATA conformément à la norme ISO 14001, norme la plus répandue pour l'intégration de la responsabilité environnementale en entreprise. Icelandair devient ainsi la quatrième compagnie aérienne au monde à obtenir la phase 2 de cette certification après Finnair, Latin American Airlines et South African Airways. La low-cost avait conclu la première phase début 2015.



La compagnie souligne que "L'impact environnemental du Groupe Icelandair ne se limite pas aux opérations des transporteurs aériens. Les opérations aéroportuaires, les postes de bureaux, les hôtels et les zones de maintenance ont également contribué à l’obtention de cette certification. Afin d'atteindre les objectifs fixés, la direction a mis en place un système de management environnemental dans toutes les sociétés du Groupe: Air Iceland, Fjárvakur, Icelandair, Icelandair Cargo, Icelandair Hotels, Iceland Travel, IGS, Loftleiðir Icelandic et VITA" .



L’objectif de l'entreprise est de réduire encore son empreinte carbone et les déchets grâce à un recyclage accru tout en développant l'utilisation de produits et services écologiquement responsables. En 2016, Icelandair a réduit sa consommation de carburant de 3,79 litres à 3,70 litres/passager/km.