Icelandair pérennise sa desserte de Vancouver

Satisfaite par les résultats de la liaison saisonnière entre Reykjavík et Vancouver depuis son ouverture en 2014, Icelandair a décidé d'opérer la ligne toute l'année.Ce vol sera toujours effectué en Boeing 757 tri-classes à raison de deux vols par semaine en hiver, et 3 vols par semaine en été cette année et devrait même augmenter à trois fréquences hebdomadaires à l’année en 2018.- Aller Reykjavík-Vancouver les jeudi et samedi : départ à 17h10 – arrivée à 17h50- Retour Vancouver-Reykjavík les vendredi et dimanche : départ à 15h45 – arrivée à 06h00 (J+1)Le vol Paris-Vancouver (via Reykjavík) est actuellement disponible à partir de 566€ TTC l’aller-retour.