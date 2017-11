Incentive : offrir un vol avec Brussels Airlines pour remercier ses collaborateurs

Pour la période des fêtes, Brussels Airlines a remis en place son offre de bons de voyage, le b.gift . Ce chèque-cadeau est disponible pour une à 5 personnes. Par ailleurs, l'acheteur reçoit des points Loops pour chaque carte achetée.Brussels Airlines propose pour la première fois trois types de formules différentes pour le b.gift :- le, le destinataire du bon a le choix parmi 37 villes en Europe, dont Barcelone, Berlin, Copenhague, Lisbonne et Prague.- Leoffre 42 destinations d'hiver ensoleillées, comme Ibiza, Tenerife, Majorque, Marrakech, les Canaries et plusieurs îles grecques.- lepermet aux voyageurs de découvrir les merveilleuses villes de New York, Toronto, Washington D.C. et Mumbai.Le b.gift est disponible sur brusselsairlines.com jusqu'au 1 janvier inclus, à 99€ TTC (City) et 198€ TTC (Sunny), valable pour un vol aller-retour en Light & Relax (incluant 23kg de bagages enregistrés et 12kg de bagage à main).Le b.gift World, un vol long-courrier aller-retour en Economy Class, est disponible à 396€ TT.Les personnes possédant un b.gift peuvent réserver leurs vols dès le 3 janvier et voyager entre le 15 janvier et le 15 juin 2018.