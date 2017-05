Incident d’exploitation exceptionnel sur le RER B - MàJ à 16h

Le site RATP indique que le trafic restera perturbé jusqu'à 23:50



1 train sur 2 circule entre entre Paris Nord et Aéroport CDG2 et Mitry Claye.

3 trains sur 5 entre Paris Nord et Robinson et St-Rémy lès Chevreuse.



Les trains à destination d'Aéroport CDG2 et Mitry Claye circulent au départ de la gare de Paris Nord en surface. Un changement de train est nécessaire.



Cet incident est dû à une rupture d’ancrage de la caténaire, sous tunnel, à la sortie de la gare Denfert Rochereau, en direction de gare du Nord.



Un service de bus de substitution a été mis en place entre Cité Universitaire et Porte d’Orléans pour rabattre les voyageurs sur la ligne 4 du métro. Les lignes 1, 4 et 14 ont été renforcées. Une centaine d’agents sont présents sur le terrain, notamment à Massy-Palaiseau et Cité Universitaire pour informer, diriger et conseiller les voyageurs pour leur nouvel itinéraire.