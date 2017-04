Inde : baisse du prix du visa "affaires"

Premier avantage de la nouvelle formule, la durée de séjour est prolongée car le e-Visa permettra d'effectuer des voyages de 60 jours, soit le double de la durée de séjour actuellement proposé avec le E-Tourist Visa.



Autre atout, il permettra également d'effectuer une seconde entrée sur le sol indien que vous voyagiez en qualité de touriste ou dans le cadre d'un déplacement professionnel. Une troisième entrée sera également proposée aux étrangers voyageant pour un traitement médical.



Enfin, autre bonne nouvelle, vous aurez la possibilité de réclamer votre e-Visa jusqu'à 120 jours avant. Le visa électronique sera disponible dans 24 aéroports avec, notamment, l'ajout de l'aéroport de Pune.



Côté prix*, les changements sont de taille :

• le visa touristique (valable jusqu'à 6 mois avec plusieurs entrées) subit une hausse de 45,00€ et passe à 104,00€

• Le visa d'affaires (valable de 3 mois à 1 an) baisse de 90,00€ soit aujourd'hui 123,00€

• Le visa médical (valable 6 mois) subit une réduction de 23,00€ et s'affiche à 85,00€

• Le visa conférence (valable 6 mois) bénéficie également d'un rabais de 23,00€ et se propose à 85,00€



Selon Action-Visas, une modification des frais d'obtention de ce visa électronique "actualisé" n'est pas à exclure mais aucune rectification tarifaire officielle n'a, pour le moment, été annoncée.



* Attention, les éventuels frais de service ne sont pas inclus