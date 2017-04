Inde: encore du changement pour les visas "affaires"

Si vous avez un déplacement professionnel de prévu en Inde et ne souhaitez pas opter pour le visa électronique (e-Visa Business) également disponible pour ce type de voyage, vous devrez donc vous acquitter d'un montant de 166,00€. Action Visas précise que quelques heureux bénéficiaires auront donc pu profiter de ce tarif réduit pendant quelques jours et donc obtenir leur visa, valable pour une année avec plusieurs entrées possible sur le territoire indien.Pour mémoire, le visa électronique (e-Visa) a également évolué depuis le 1er Avril, tant dans sa validité qu'en terme de procédure:• Il peut dorénavant être réclamé 120 jours avant l'arrivée• Il permet d'effectuer deux ou trois séjours, selon le but du déplacement, de 60 jours• 24 aéroports et 3 ports maritimes sont éligibles pour arriver avec un e-Visa, disponible pour 161 nationalités• Son coût a également été revu à la hausse de 2,00US$, soit un montant total de 51,43US$ (frais de transaction bancaire inclus)• Dans le cadre d'un déplacement professionnel, l'insertion, en ligne, d'une copie de votre carte de visite professionnelle nominative sera réclamée.