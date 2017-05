À compter du 10 juin 2017, IndiGo exploitera le 9 vols entre Hyderabad et Chennai, 3 vols entre Hyderabad et Raipur, 6 vols entre Chennai et Mumbai, 2 vols entre Hyderabad et Pune et un premier vol entre Pune et Kochi. IndiGo exploite actuellement 934 vols quotidiens reliant 46 destinations.