Indonésie : des vols annulés à Bali à cause du Mont Agung

L'aéroport de Denpasar a enregistré l'annulation de 28 vols ce dimanche 26 novembre 2017 en raison de la fumée crachée par le Mont Agung. Cela représente environ 2000 passagers touchés dont ceux du vol KLM 835/836.La plate-forme est toujours ouverte pour le moment. Les suppressions et déroutements des vols sont des décisions prises par les compagnies. De son côté, le centre de volcanologie indonésien a émis une alerte rouge pour prévenir qu’une éruption était possible, avec émission importante de cendres dans l’atmosphère.Il est donc conseillé aux voyageurs d'affaires de consulter leur transporteur pour connaître le statut de leur vol. Ils doivent aussi se tenir informés de l’évolution de la situation et suivre les recommandations des autorités locales.Le volcan indonésien s'est réveillé en septembre dernier Un regain d'activité avait été observé mardi dernier.