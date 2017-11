Indonésie : le Mont Agung crache des cendres, pas d'impact actuellement sur le trafic

"il ne s'agit pas d'une éruption".

Après des semaines de grondements , l'activité du Mont Agung s'intensifie. Le volcan s'est mis à cracher des cendres et des vapeurs d'acide sulfurique le mardi 21 novembre 2017. Toutefois, le Centre de Volcanologie indonésien (PVMBG) maintient l’alerte au niveau 3, estimant qu'En revanche, il est interdit de s’approcher à moins de 6 km autour du cratère et à moins de 7,5 km dans les zones situées au Nord, Nord-Est, Sud, Sud-Est et Sud-Ouest du volcan.Le volcan Agung se situe à 75 km de l’aéroport international de Denpasar. Le trafic aérien n’est, pour l’instant, pas affecté mais pourrait être perturbé en cas d’intensification de l’éruption. Par ailleurs, l’Indonésie a déjà établi un plan pour dérouter les vols si nécessaire.Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de se tenir informés de l’évolution de la situation et de se conformer strictement aux recommandations des autorités locales.