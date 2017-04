Infinite Hotel renforce son équipe

Infinite Hotel, grossiste hôtelier du Groupe Gekko, a nommé Magatte Diagne au poste de Yield Manager. Avec ce recrutement, l'entreprise veut garantir une proximité plus forte et une parfaite visibilité aux hôteliers indépendants et aux groupements hôteliers de son inventaire, notamment dans le secteur corporate avec HCorpo.