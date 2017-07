Intelligence artificielle : 69 % des entreprises veulent l’intégrer à leur programme voyage

C’est la seconde enquête en deux mois qui met l’IA à la une des attentes des projets prioritaires des entreprises mondiales. Preuve de cet engouement, plus de 50% des PDG questionnés envisagent d'adopter ces technologies d'ici 2019. Autre constat, les dirigeants d’entreprise sont persuadés du retour sur investissement du développement de ces nouveaux outils d’IA avec un rendement estimé de 15% par an.



Certes IBM avait tout intérêt à tirer cette conclusion de cette étude quitte à chercher encore aujourd’hui les "briques" qui lui manquent pour construire des outils complets, de la gestion financière et à l’aide logicielle voire comme outil d’assistance à la production. Mais la société n'est plus la seule à jouer cette carte technologique. Déjà en juin dernier, le Gartner group avait listé les grands domaines d’intervention de l’IA en matière d’économies générées. Dans le trio de tête, les déplacements professionnels tenaient le haut du pavé avec plus de 85% des personnes interrogées qui croient à la gestion intelligente et automatisées des voyages d’affaires. Un constat optimiste que 69% des patrons veulent voir intégrer à leurs outils de gestion d’ici 2025. Au-delà, 81% des responsables financiers sont désormais persuadés que l’IA associées aux technologies d’acquisition (réservation mobile, gestion des autorisations de voyage en ligne, dématérialisation, solutions end to end…) permettra une gestion simplifiée des voyages et une autonomie accrue pour les déplacements professionnels.



Notons que ces deux études, réalisées pour IBM auprès de 6000 patrons, viennent conforter les pistes de recherche engagées aujourd’hui par les leaders des outils de gestions d’entreprise, de Concur à Egencia voire d’Amex GBT ou CWT.



Téléchargez le PDF de cette étude d'IBM ci dessous