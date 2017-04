InterRent se pose à l'aéroport de Dubaï

Déjà implantée à Oman, Abou Dabi et au Qatar, InterRent est maintenant présente sur l'aéroport de Dubaï. L'agence est située dans le Terminal 3. Elle proposera une large gamme de véhicules, des modèles les plus compacts aux SUV.Chaque location est couverte par une police d’assurance de responsabilité civile en cas de vol ou de dommages et comprend une assistance routière 24h/24. Les clients peuvent également sélectionner des suppléments, comme un siège pour enfant, un GPS ou un conducteur additionnel.Avec cette ouverture, InterRent compte désormais plus de 170 agences dans 40 pays à travers le monde.