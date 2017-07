Interdiction des ordinateurs à bord levée pour Emirates

Emirates a travaillé en coordination avec divers acteurs de l'aviation et les autorités locales pour mettre en œuvre des mesures de sécurité et des protocoles accrus qui répondent aux exigences des nouvelles directives de sécurité du Département de la sécurité intérieure des États-Unis pour tous les vols liés aux États-Unis

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux autorités américaines et locales pour leur soutien et remercier nos clients de leur compréhension et de leur patience au cours des derniers mois lorsque l'interdiction était en place