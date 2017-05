International SOS offre un soutien émotionnel aux voyageurs d'affaires

"Un incident sécuritaire, une mission de plusieurs semaines sur une plateforme off-shore ou plus simplement dans un contexte inhabituel à l’étranger, ou encore la pression d’un voyage dans un environnement à risque sécuritaire sont autant de sources de stress auxquels les collaborateurs en mobilité doivent faire face. Afin d’accompagner nos clients et leurs collaborateurs, il nous est apparu important de proposer un accès continu à un service de soutien émotionnel, en complément de notre expertise en gestion des risques santé et sécurité. En partenariat avec WPO nous proposons dorénavant une offre globale de services de conseils adaptés au voyageur et à son responsable pour prévenir des effets à long terme".

Le bien-être émotionnel et la santé mentale des collaborateurs sont des préoccupations croissantes pour les entreprises. D'autant plus, lorsqu'il s'agit de voyageurs d'affaires soumis à la pression des déplacements professionnels. Pour répondre à cette inquiétude, International SOS , en partenariat avec Workplace Options (WPO) , propose un service continu de soutien psychologique en complément aux services de santé et sécurité. Ce conseil à court terme est également proposé aux managers, employés locaux et aux familles. Il peut être assuré dans le monde entier et dans plus de 60 langues.Dr Arnaud Derossi, Directeur Médical Régional Assistance et Aviation pour International SOS explique :Les moyens de communication apportant le conseil sont adaptés aux collaborateurs en mobilité : téléphone, appel vidéo, face à face. L'évaluation porte sur la problématique soumise, les problèmes et risques relatifs, les solutions de soutien, les stratégies d'adaptation et des informations générales. Il en découle un plan qui couvre l'objectif à court terme, y compris les objectifs convenus avec le patient.