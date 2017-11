Irlande : près d'un visiteur sur 6 est un pro

Globalement, le tourisme génère un chiffre d’affaires de plus de 5,4 milliards d’euros pour l’île d’Irlande. La France est le 4ème marché du pays avec 524 000 visiteurs en 2016. L'île a mis en place des mesures pour attirer le MICE. Meet in Ireland souligne que " Le gouvernement irlandais est fortement engagé à soutenir les réunions, séminaires, congrès ou conférences et le tourisme en général, en maintenant la réduction du taux de la TVA à 9% et le bas niveau des taxes aériennes. Ce qui aide l’Irlande à rester compétitive, malgré la forte concurrence".



Ainsi près d'un visiteur sur six en Irlande vient en fait pour le tourisme d'affaires. En 2016, 1,3 million de visites d'entreprises ont été effectuées en Irlande pour un montant de 724 millions d'euros. En outre, environ 220 000 personnes sont venues le même jour en visite d'affaires.



En 2016, environ 9 millions de nuitées ont été passées en Irlande par des visiteurs professionnels et la durée moyenne du séjour pro était de 5,7 nuits, un chiffre a peine plus court que le séjour moyen des vacances.



Si les données sur le tourisme d'affaires du CSO pour le premier semestre de 2017 montrent une baisse du volume de la Grande-Bretagne, les recettes globales du tourisme d'affaires irlandais sont en hausse de 5% pour leur part.