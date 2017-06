Italie : grève nationale des transports le vendredi 16 juin

Les salariés des secteurs de l'aérien, ferroviaire ainsi que ceux des transports publics et les ferries sont appelés à faire grève pendant 24 heures le 16 juin 2017. Ce mouvement national est organisé par les syndicats afin de dénoncer les privatisations de plus en plus nombreuses ainsi que la dégradation des conditions de travail et des protections sociales des employés. Les déplacements professionnels risquent d'être quelque peu perturbés en Italie ce vendredi 16 juin.