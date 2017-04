Izy, de Thalys, séduit aussi les voyageurs d'affaires

Globalement, Izy se décline comme un inventaire à la Prévert : 400 000 voyageurs en un an, 2h15 de trajet entre Paris et Bruxelles (contre 1h22 en Thalys et plus de 3h en voiture ), 80% de taux de satisfaction et un prix d’appel à 19€ ( contre 29 € en Thalys). Deux innovations font le buzz : les billets sans garantie de place assise à 10€ et les billets « strapontins » à 15€.



" Le fait de rajouter une heure au trajet nous permet de peaufiner nos réunions à Bruxelles ", explique Jean Stéphane, fondateur d'une petite entreprise de services aux entreprises, " La contrainte ? Les billets ne sont pas flexibles, il faut être certain de ses horaires de travail ce qui est notre cas ". Pour ce jeune patron, IZY ne s'oppose pas à Thalys: " Ce sont deux produits différents qui donnent une alternative aux besoins de déplacements entre Paris et Bruxelles ".



IZY fera en 2017 l’objet de premiers ajustements. Deux objectifs sont annoncés : augmenter la capacité mais aussi rationaliser le modèle de production pour assurer sa robustesse économique et donc sa pérennité. Parmi les évolutions annoncées : des rames doubles – dans le but d’augmenter la capacité et de mieux répartir les coûts de péage qui atteignent 30% des coûts d’exploitation - mais aussi plus de petits prix pour satisfaire la demande.