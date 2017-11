Japan Airlines et Aeroflot nouent un partenariat stratégique

JAL et Aeroflot n'appartiennent pas à la même alliance mais cela ne les empêche pas de vouloir travailler ensemble. La compagnie asiatique membre de Oneworld et le transporteur Russe de SkyTeam ont conclut un protocole d'accord (MoU ou "Memorandum of Understanding") pour mettre en place une coopération stratégique.



Dans un premier temps, les deux partenaires vont lancer des codeshares sur leurs vols entre le Japon et la Russie. L'accord de partage de codes inclura également les liaisons domestiques d'Aeroflot et les services domestiques et internationaux de JAL. Cette première étape sera implantée après l'année fiscale 2018.



Les deux compagnies ont prévu aussi de coopérer sur d'autres points par la suite comme les programmes de fidélité et le rapprochement aéroportuaire. Elles considéreront également la possibilité de mettre en place à l'avenir une joint-venture