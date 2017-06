Jean-Marc Janaillac : "Ouvrir une distribution directe vers les Corporate, pourquoi pas, mais dans le respect de nos partenaires"

Nous vendons un billet en ligne toutes les 5 secondes

Présente à ses côtés, la directrice générale adjointe en charge du marketing, du digital et de la communication, Adeline Challon-Kemoun, qui quittera le groupe le 30 juin , dresse une liste chiffrée du digital chez Air France : 1 billet sur 3 est vendu en ligne, Air France est le premier e-commerçant français dans le monde devant le site Vente Privée, 400 sites dans le monde sont gérés par les équipes pour un chiffre d’affaires annuel de 5 milliards d’euros aujourd’hui et 8 milliards attendus en 2020. Et d’ajouter un chiffre élopquent : "".Côté investissements aussi, l’activité digitale est loin d’être négligeable : 400 millions d’euros seront investis entre 2016 et 2018. A la clé, le groupe veut générer plus de revenus supplémentaires, 200 millions d’euros avec des services complémentaires ou des offres ciblées (choix du siège, options à bord…) mais aussi développer ce que la patronne du digital appelle "".. Leur mission : répondre aux questions basiques que poseront les voyageurs avant leur départ.Mais l’enjeu se porte aussi sur la connaissance du client que le NDC va développer. Air France est-elle prête à intégrer la notion de profil intelligent dans la gestion de ses clients ? Pour Adeline Challon-Kemoun, le big data d’Air France pilote déjà 93 millions de clients dans le monde et l’intégration de l’intelligence artificielle va permettre de leur proposer des services adaptés à leurs attentes spécifiques. Cette gestion de la data est au centre du travail en cours. "", souligne la patronne du digital qui insiste aussi sur la notion de "".. Air France/KLM ne déroge pas à cette ambition et c’est cette mobilité développée qui sera le fer de lance de la relation avec les voyageurs. "", conclut la spécialiste.Jean-Marc Janaillac veut aussi remettre l’humain dans la relation avec le voyageur. Il le précisera pendant la visite de la vingtaine de petits stands où se sont installées les startups qui travaille avec le groupe aérien. "", affirme-t-il, "".Enfin, communication et technologie obligent, le. "", précise Jean-Marc Janaillac qui précise que le sans-fil sera aussi présent sur le moyen-courrier, sans donner plus de dates d‘installation.Viva Tech, qui sera ouvert au public cette fin de semaine, a visiblement donné le ton d’une innovation débridée mais maîtrisée. Le Président Janaillac l’a souligné en s’arrêtant devant un stand installé sur l’espace Air France : "".