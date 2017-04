Jean-Noël Lefeuvre, DG de Selectour: "Nous allons faire évoluer le voyage d'affaires"

Il est toujours compliqué, lorsque l'on est une coopérative, d'imposer des visions ou des choix à des indépendants habitués à leurs marchés et à leur zone de chalandise. Selon les derniers chiffres officiels du réseau, il comporte plus de 1.300 agences de voyages, totalisant 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une force locale de poids. Et le constat que fait le réseau est sans appel : le voyage d'affaires représente 60 % de son activité et reste une activité à la progression bien plus forte que le monde du loisir. Mais toute la difficulté que traverse la coopérative est de faire adopter l'idée qu'une agence de voyages de proximité peut aussi devenir une agence de voyages d'affaires. Si les PME/PMI le savent, c'est plus compliqué pour des entreprises de taille intermédiaire habituées aux relations directes avec les TMC.



" Nous allons changer l'image du réseau Selectour dans les entreprises ", explique Jean-Noël Lefeuvre, le nouveau directeur général du réseau. Un travail complexe et difficile qu'il veut mener autour d'un Club Affaires structuré qui regroupe, au sein de Selectour, les meilleurs spécialistes du domaine. Quel sera donc le programme adopté ? C'est ce que nous avons demandé à Jean-Noël Lefeuvre.