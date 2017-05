Jérôme Dudon a créé Hotel Sales Actions

Jérôme Dudon qui a quitté Belambra Clubs en début d'année, a lancé la société Hotel Sales Actions. Elle propose aux hôteliers de s’entourer de collaborateurs à temps partagé. Il s’agit d’experts en free-lance dans les domaines Commercial, Marketing et Distribution Online.



La nouvelle entreprises s'appuie sur l’émergence d’indépendants sur le marché et de besoin de flexibilité dans la gestion des ressources humaines des hôteliers. Cette solution clef en main comprend la définition d’une stratégie pour booster les ventes, la réalisation par les experts d’un plan d’actions et le suivi par l’hôtelier avec un reporting fourni.



Avant de créer Hotel Sales Actions, Jérôme Dudon a travaillé pendant sept ans dans le groupe AccorHotels et a occupé en 2007 le poste de Directeur des ventes Grands Comptes au sein de la Direction de la Distribution France. Il a participé entre 2008 et 2014 au développement de la marque des résidences urbaines Adagio City Aparthotel en tant que Directeur des Ventes.



En 2015, il a rejoint Belambra Clubs et développé les réservations directes et indirectes de la clientèle Internationale.