Jet Airways : les voyageurs d'affaires peuvent choisir leur siège préféré

Le service Seat Select de Jet Airways est accessible gratuitement pour tous les clients voyageant en classes First et Première, ainsi que pour les membres Platinum de JetPrivilege, le programme de fidélité de la compagnie, et les membres Gold de JetPrivilege, pour les gammes tarifaires "Classic" et "Flex".Pour tous les autres passagers, il est désormais aussi proposé moyennant finances, entre 10 et 20 euros selon le trajet.Disponible sur presque toutes les rangées de l’avion (à l’exception des 3 dernières), "Seat Select" permet aux passagers de réserver leurs places privilégiées jusqu'à 24 heures avant le départ.À moins de 24 heures du vol, les sièges seront attribués gratuitement en s’enregistrant en ligne via le site internet jetairways.com.