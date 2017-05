Jet Airways fête son anniversaire en promo, ce vendredi

Ce vendredi 5 mai 2017 uniquement, les voyageurs des classes Economy et Première de Jet Airways bénéficieront d’une réduction de 15% sur les tarifs de base (hors taxes aéroport), applicable sur toutes les destinations du réseau international de la compagnie. L'offre est valable pour des vols à compter du 16 juin 2017.Pour les lignes domestiques, une promotion identique est valable pour les passagers en Economy Class sur certains secteurs parmi les 45 destinations du réseau intérieur de la compagnie.Les tarifs promotionnels seront applicables uniquement pour des réservations individuelles sur les vols directs des réseaux domestique et international de Jet Airways.Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions.