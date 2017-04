Jet Airways renforce son offre domestique

Afin de répondre à la demande croissante enregistrée entre les métropoles et villes émergentes indiennes, Jet Airways va lancer 3 nouvelles liaisons à partir du 1er mai 2017 : Nagpur - New Delhi, Lucknow - Calcutta, Kozhikode – Bangalore.La compagnie aérienne proposera aussi des fréquences supplémentaires sur les routes à forte affluence. Ainsi, un 4ème vol quotidien sera assuré entre Delhi et Amritsar. Les voyageurs d'affaires pourront également profiter d'une 8eme liaison entre Mumbai et Calcutta.De plus, la capacité entre New Delhi et Bangalore ainsi que New Delhi et Bhopal sera améliorée avec, respectivement, l’introduction d’un Airbus A330 et d’un Boeing 737.• Le vol Jet Airways 9W 7065 partira de Delhi à 07h45 (LT) et arrivera à Nagpur à 09h30 (LT).• Au retour, le vol Jet Airways 9W 7062 partira de Nagpur à 10h20 et arrivera à Delhi à 12h05.• Le vol 9W 772 partira de Lucknow à 07h05 et arrivera à Calcutta à 08h35.• Au retour, le vol 9W 771 partira de Calcutta à 14h50 et atterrira à Lucknow à 16h30.• Le vol 9W 2371 partira de Bangalore à 13h15 pour arriver à Kozhikode à 14h30.• Au retour, le vol 9W 2372 quittera Kozhikode à 14h55 pour atteindre Bangalore à 16h05.• Le vol Jet Airways 9W 2793 partira de New Delhi à 19h40 et arrivera à Amritsar à 21h10.• Au retour, le Jet Airways 9W 2794 quittera Amritsar à 21h35 et atterrira à New Delhi à 23h05. Le départ en différé d’Amritsar sera plus pratique pour les correspondances sur d’autres destinations y compris celles à l’international, depuis New Delhi.• Le Jet Airways 9W 621 partira de Mumbai à 20h35 et arrivera à Calcutta à 23h20.• Pour le voyage retour, le vol 9W 622 partira de Calcutta à 01h45 et arrivera à Mumbai à 04h35 permettant de prendre, en début de matinée, les correspondances de la compagnie vers les états de Goa, Rajasthan, Gujarat, Mangalore et Kerala.L'Airbus A330 sera déployé sur le vol 9W807 et 9W820 New Delhi - Bangalore :• Le vol 9W 807 quittant New Delhi à 07h05 et arrivant à Bangalore à 09h50.• Au retour, le vol 9W 820 partira de Bangalore à 11h05 et atteindra New Delhi à 13h40.