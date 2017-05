Jet Airways va se renforcer entre Heathrow et Mumbai

"Les voyages aériens entre le Royaume-Uni et l'Inde ont affiché une croissance annuelle stable de près de 10% au cours des dernières années. Ce nouveau vol stimulera la capacité de passagers et de fret de Jet Airways entre l'Inde et le Royaume-Uni de près de 33%, ce qui permettra à la compagnie aérienne de capitaliser sur la demande croissante d'une année sur l'autre des pays membres et non membres de l'UE vers l'Inde ou d'autres économies émergentes, en pleine expansion dans les domaines du commerce, du commerce, du tourisme, de la culture et de l'éducation".

La nouvelle fréquence quotidienne de Jet Airways entre Londres Heathrow et Mumbai débutera le 29 octobre 2017. Le Boeing 777 décollera du Royaume-Uni à 15h30 pour se poser en Inde à 05h55. L'avion s'envolera ensuite de l'État indien du Maharashtra à 09h05 et atterrira sur le premier aéroport londonien à 13h35.La compagnie explique quePar ailleurs, ce troisième vol permet à Jet Airways d'offrir un temps de connexion amélioré et 13 destinations depuis Londres-Heathrow vers l’Amérique du Nord : Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Newark, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Salt Lake City et Washington (Virginie).