Jet Airways voudrait vendre des parts à Delta

Les deux partenaires Skyteam, Delta Air Lines et Jet Airways, multiplient les codeshares depuis quelques mois. Et elles envisageraient maintenant d'aller plus loin.Selon CNBC-TV18, elles auraient entamé des discussions concernant l'achat de parts permettant à Delta Air Lines d'avoir jusqu'à 24% des actions de la compagnie indienne. Selon les sources du média indien, cette opération serait mise en place par le biais de la création de nouvelles actions et aurait pour but d'injecter de nouveaux fonds dans la compagnie indienne.Toutefois, le projet devra au préalable obtenir le feu vert d'Etihad qui détient déjà 24% du capital de Jet Airways.