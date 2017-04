JetBlue déploie un peu plus son siège lit plat Mint Seat

L'offre Mint de JetBlue permet aux voyageurs d'affaires de profiter d'un siège-lit plat, d'un écran de 15 pouces et de divertissements gratuits ainsi que du wifi gratuit à bord et d'un plateau repas. Au sol, les passagers bénéficient d'un comptoir d'enregistrement dédié et d'un fast track.Les professionnels pourront profiter de cette gamme sur un plus grand nombre de vols. La compagnie a prévu de la déployer sur sa ligne biquotidienne New York JFK – Las Vegas à compter du 6 novembre.Le siège sera également proposé entre Boston et San Diego fin 2017. La première fréquence quotidienne en disposera le 10 décembre et la seconde à compter du 20 décembre.Les passagers pourront s'installer en classe Mint sur un des deux vols quotidiens New York JFK – San Diego à compter du 15 août, le second sera équipé le 10 octobre.La low-cost a prévu également de renforcer son offre sur certaines routes proposant déjà le siège Mint. Il sera entre autres présent sur une 4ème fréquence Boston – Los Angeles à partir du 20 octobre. La capacité de la gamme sera également renforcée cet hiver sur les dessertes des Caraïbes comme la Barbade, Saint Martin, Saint Lucie...Au total, le service Mint sera présent sur environ 70 vols quotidiens d'ici la fin de l'année. En décembre 2017, environ 1 vol JetBlue sur 14 disposera de ce produit.