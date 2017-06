JetBlue va tester la reconnaissance faciale entre Boston et Aruba

C’est une association hautement technologique que constituent JetBlue, la compagnie aérienne, avec SITA, le gestionnaire de plateforme et de solutions numériques et l’ U.S. Customs and Border Protection (CBP). A la clé, une expérimentation de la reconnaissance faciale pour accélérer les embarquements, améliorer la sécurité et éviter les possibles erreurs d’attribution de sièges.