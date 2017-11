Joon détaille ses nouvelles destinations de l'été 2018

En plus des 4 destinations de son programme de lancement (Barcelone, Berlin, Lisbonne et Porto), Joon va relier Paris-CDG à 4 autres villes du continent européen à compter du 25 mars 2018.En premier lieu, elle mise fortement sur l'Italie, un ciel occupé par une Alitalia affaiblie. La nouvelle compagnie a prévu de desserviretavec respectivement 49 et 14 vols hebdomadaires.Elle assurera également 18 fréquences par semaine entre Roissy etsera pour sa part desservie par une liaison quotidienne.Les vols seront effectués par des Airbus A320 (174 sièges) et A321 (212 sièges). Les billets seront disponibles à partir de 39€ TTC.Concernant les long-courriers, Joon annonce, en plus du Brésil et des Seychelles, qu'elle assurera 7 vols par semaine entre CDG et(Egypte) à compter 25 mars. La desserte du(Afrique du Sud) sera lancée le 1er avril 2018 avec 3 fréquences hebdomadaires. La nouvelle compagnie décollera en directionle lendemain (3 vols par semaine). Les lignes seront assurées avec des Airbus A340.Au total, Joon offrira 13 destinations et 228 vols par semaine au départ de Paris-CDG pour la saison été 2018 :sur le réseau moyen-courrier ainsi quesur le réseau long-courrier.