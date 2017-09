Journée de grève, les conséquences sur les trains

Pour mémoire, la grève est organisée contre la réforme du Code du travail par la CGT, Solidaires et l’Unsa notamment. Un rassemblement est prévu ce jeudi à 14h à Montparnasse, lieu à éviter au maximum en voiture., la SNCF annonce ce jeudi sur son site qu’il n’y a pas de perturbations en coursL’info en temps réel se vérifie ici ou sur l’application à télécharger ici ou encore en appelant le 3635 (0,40€/min), dites "Mon train" puis "Temps Réel"devraient circuler normalement sauf sur les lignes Paris-Limoges-Bordeaux et Bordeaux-Marseille, où seulement un train sur deux circulera.seront affectés selon la mobilisation en région, la SNCF annonçant un trafic normal à 84%. Mais seulement 1 train sur 2 en Bourgogne, 2 trains sur 3 en Franche-Comté et en Aquitaine.: 1 train sur 3 seulement sur les lignes P,R et U. L'info en temps réel est à retrouver ici