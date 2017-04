KDS lance un programme de recrutement

Meet Up

"Le recrutement de développeurs qualifiés peut s'avérer compliqué, particulièrement sur une cible de candidats issus de la génération Z qui ne cherchent pas seulement un emploi mais un projet d'entreprise auquel adhérer"

Après avoir mis en place des recruitment challenges, KDS lance une série deau sein de l'entreprise et à l'extérieur. Ces rencontres informelles permettent aux développeurs de KDS de prendre la parole sur des sujets techniques auprès d'une audience qualifiée. Cette démarche, entamée fin 2016, a amené l'entreprise à aller à la rencontre de potentiels candidats en sponsorisant les dotJS, rendez-vous de la communauté Java SriptS, ainsi qu'un Meet Up organisé à l'école 42.En parallèle, l'éditeur a pris le parti de faire monter en compétences ses développeurs à travers la KDS Academy. Les développeurs et référents techniques de KDS exposent, sous un format Meet Up, leurs dernières méthodologies et savoir-faire.La société expliqueLe prochain recruitement challenge se tiendra le mercredi 19 avril à partir de 18.30 dans les locaux de KDS - http://www.kds.fr/carrieres/