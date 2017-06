KLM : les notifications et cartes d'embarquement atterrissent sur Twitter et WeChat

Les passagers qui ont réservé leur vol ou fait leur enregistrement via le site de KLM , ont désormais la possibilité de recevoir les informations concernant leur voyage via Twitter ou WeChat. La compagnie qui donnait déjà les statuts de ses vols via ces deux sites, déploie de nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Elle peut désormais envoyer également par leur biais les notifications de check-in, les cartes d'embarquement et la confirmation de réservation. Ce service est disponible en 10 langues.Les clients ont aussi la possibilité de contacter des agents de KLM 24/7 via Twitter et WeChat.