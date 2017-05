KLM assurera la liaison entre Amsterdam et Mumbai tous les lundi, jeudi et dimanche à partir du 29 octobre 2017. Son Boeing 787-9 décollera de Schiphol à 13h00 pour se poser en Inde à 1h55, le lendemain (heure locale). L'appareil quittera la métropole indienne à 4h00 et atterrira sur son hub à 8h45.



Le Dreamliner sera équipé de 30 Business, 45 Economy Comfort et 219 sièges éco.