Kazakhstan : l'aéroport d'Astana prend le nom du président

L'aéroport d'Astana a été nommé en l'honneur du président du pays : Noursoultan Nazarbaïev. Le changement de nom, annoncé via la publication d'une directive du gouvernement dans le journée Kazakhstanskaïa Pravda (la vérité du Kazakhstan) le 21 juin, a pris effet immédiatement.



Ce n'est pas la première fois que le président du Kazakhstan donne son nom à une infrastructure du pays. Son patronyme a déjà été donné à une université nationale et plusieurs écoles réservées aux meilleures élèves ou encore un musée. Un membre du parlement avait également proposé en novembre l'année dernière de rebaptiser Nursultan ou Nazarbayev mais cette idée n'avait pas séduit le dirigeant.



Plusieurs organisations internationales reprochent régulièrement au président kazakh d'instaurer un un culte de la personnalité dans son pays et de museler l'opposition politique, les syndicats et les journalistes indépendants.