Kenya Airways en joint-venture avec Air France

Kenya Airways, membre de Skyteam, devrait signer une joint venture avec Air France au début 2018. Selon Michael Joseph, président non exécutif de Kenya Airways, " une demande de création d'une coentreprise a été déposée auprès des autorités de la concurrence du Kenya " et de préciser que des vols sont déjà assurés en code share avec Air France qui dessert l'aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) en Boeing 787-9 Dreamliner. La compagnie veut également mettre en place un vol régulier dès mars 2018 pour augmenter la capacité entre Paris et Nairobi.