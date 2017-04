Key Account Manager H/F - Voyages d'affaires

Sous la responsabilité du Directeur des Ventes, vous avez en charge du développement de votre portefeuille clients de grands comptes nationaux et multinationaux.A ce titre, vous définirez votre stratégie commerciale et la mettrez en action (prospection, mapping...) et gerez la relation clients en lien avec les équipes internationales internes.- expérience commerciale BtoB de minimum 5 ans dans une fonction similaire- connaissance du secteur de l’hôtellerie, de la distribution ou du voyage d’affaires- maitrise parfaite de l'anglais écrit et oral- gout du challenge et dynamique naturelLieu de travail : Ile de France - Très proche Paris (Nord)Informations salariales : Au delà de 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : emeline.atlan@yun-partners.com