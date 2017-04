Key Account Manager H/F pour HCorpo

Rattaché(e) à la Directrice des Account Manager, vous implémentez, communiquez, formez et assurez le suivi des clients Grands Comptes d’envergure internationale sur la solution HCorpo.Vous êtes garant du bon déploiement et de l’adoption de l’outil et en tant qu’expert de la solution vous pilotez et conseillez votre client sur l’optimisation de la dépense hôtelière.Vous assurez également la gestion et la fluidité des procédures en interne.Vous justifiez d'une première expérience en tant que Key Account Manager dans le voyage d’affaires.Vous maîtrisez parfaitement l’anglais afin de communiquer et former les filiales internationales du grand compte et parlez idéalement une troisième langue.Vous maîtrisez Excel afin de livrer et analyser les rapports statistiques du client.Vous ne concevez pas votre métier de commercial sans cultiver la satisfaction de vos clients. Votre dynamisme, votre travail en équipe, vos qualités organisationnelles et relationnelles, seront vos atouts majeurs.Lieu de travail : Levallois-PerretInformations salariales : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@hcorpo.com