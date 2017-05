Key Account Manager H/F

Rattaché(e) au Directeur Commercial en charge du parc client, vous serez en charge du développement du portefeuille client via différentes missions:- établir une relation de confiance avec les nouveaux clients en assurant la mise en place des abonnements et du bon déroulement des premiers mois de prestation;- développer les ventes de votre portefeuille en suivant les consommations clients et en proposant les services les plus adaptés à leurs besoins;- assurer le reporting de votre activité ;- identifier et remonter les besoins clients dans un objectif de développement de nouveaux services.De formation supérieure grande école de commerce, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire en services aux entreprises.Votre écoute et votre excellent relationnel vous permettent de vous adresser à des interlocuteurs de tout niveau. Vous avez un sens aigu du service et de la satisfaction clients et vos qualités de négociateurs sont reconnues de tous.Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.Lieu de travail : Ile de France - Très proche Paris (Nord)Informations salariales : Au delà de 40 000 € par anLes réponses doivent être formulées par mail à : emeline.atlan@yun-partners.com