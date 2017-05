Key Account Manager (KAM) - Commercial Grands Comptes Déploiement

Déploiement de nouveaux comptes dotés d’un important potentiel en termes de CA, souvent en contexte de contrats-cadre groupes signés. Organiser le développement au sein de ces comptes.Identifier d’autres opportunités de développement (partenariats par exemple).Remonter des informations clés du marché pour faire progresser l’offreMettre en œuvre le plan d’action commercial déploiement qui lui est proposéConnaitre ses cibles, faire des plans de comptes en identifiant les interlocuteurs clés, se faire connaitre auprès des décideursPrise de rendez-vous. Répondre aux appels d’offres et assurer les soutenances pour dupliquer auprès des filialesConstruire les propositions commerciales. Suivre son pipe commercial entité par entitéMettre tout en œuvre (notamment en animant d’autres ressources internes si besoin) pour maximiser les chances de finalisation des opportunités au sein des filiales des contrats cadre. Suivre et développer le CA de ses clientsOrganiser les réunions utilisateurs et points de satisfaction clients.Prendre très rapidement des parts de marché avec un état d’esprit de conquête, dans une entreprise à la culture start-upPrioriser ses combatsProfil : BAC + 3/5 Ecole de commerce. A partir de 3 ans dans une fonction commerciale grands comptes, idéalement acquise dans un contexte de conquête et pas dans une structure trop importanteTrès fort niveau d’énergieEsprit entrepreneurial, positif, esprit de conquêteCulture du client, du chiffre, du reporting, et du résultatLeadership : capacité à conduire ses équipes projets et ses clientsIdées, force de proposition, flexibilité et capacité à se remettre en question rapidement et avec réactivitéSens du client allié à une certaine fermeté et assertivitéDiscernement pour se focaliser sur les prioritésLieu de travail : Paris 17Informations salariales : Au delà de 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à: recrutement@businesstable.fr