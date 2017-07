L'A350 va voler entre Munich et Tel Aviv en août

Selon les dernières mises à jour des GDS, Lufthansa va déployer son A350 sur la route Munich – Tel Aviv du 12 au 30 août 2017. Le nouvel Airbus assurera la rotation LH688/699, soit 5 des 10 fréquences hebdomadaires proposées par la compagnie allemande entre les deux routes.Ainsi, l'avion décollera d'Allemagne à 12h00 tous les lundi, mercredi, samedi et dimanche et à 11h50 le jeudi. Le départ d’Israël est programmé pour sa part à 18h05 les lundi, mercredi, samedi et dimanche et à 17h55 le jeudi.