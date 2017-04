L'A380 d'Air France sera quotidien sur Mexico en octobre

Les voyageurs d'affaires n'auront plus de question à se poser lors du programme d'hiver 2017/2018. L'A380 d' Air France assurera toutes les fréquences de la route quotidienne CDG – Mexico entre le 29 octobre 2017 et le 24 mars 2018.Le gros porteur d'Airbus décollera de Roissy tous les jours à 11h00 et se posera au Mexique à 16h15, heure locale. Le retour proposera un départ à 20h05 pour un atterrissage à Paris à 13h30, le lendemain.Le super jumbo est déployé actuellement sur 3 des 7 fréquences. Les restantes sont aujourd'hui effectuées en 777-300ER.