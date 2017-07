L'A380 d'Etihad relie Paris CDG à Abu Dhabi

L'A380 d' Etihad été déployé sur une des deux rotations quotidiennes Paris CDG – Abu Dhabi pour répondre à la demande saisonnière du 1er juillet au 28 octobre et du 15 décembre au 15 février 2018. L'Airbus assurera ensuite un service régulier toute l'année à partir du 25 mars 2018. Le superjumbo remplace le Boeing 777 tri-classes -300ER qui effectuait auparavant le service quotidien de nuit de la compagnie aérienne vers la capitale française.L'avion, qui a été piloté le 1er juillet 2017 par un capitaine français et un premier officier Emirati, a été accueilli par le traditionnel salut de canons à eau lors de son arrivée à Paris.L'A380 d'Etihad transporte 496 passagers dans une configuration de quatre classes : The Residence, First Apartments (première classe – 9 places), Business Studios (Business Class – 70 places) et les Economy Smart Seats (classe économique).