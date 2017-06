L'AFTM devient l'Association Française du Travel Management

De nouvelles réalités s’imposent aujourd’hui et devaient être prises en compte

", explique le communiqué de l'AFTM, que voici dans son intégralité tel qu'il nous est parvenu ce 14 juin :Les Directions mobilité ont joué un rôle important dans l’élargissement des périmètres de nos métiers, créant des postes à responsabilités transverses dont le travel management n’est pas l’unique activité, intervenant dans les ressources humaines, la finance, l’IT, les moyens généraux ou encore la gestion de flotte. Des professionnels exercent par ailleurs leur métier non plus comme salariés mais comme indépendants, en effectuant des missions successives de travel manager ou de gestionnaire de voyages au sein de diverses entreprises, éventuellement par le biais d’une société de portage salarial. D’autres adhérents, enfin, sont des responsables de petites ou moyennes entreprises et souhaitent porter un regard stratégique sur leurs voyages d’affaires.Le Règlement Intérieur de l’AFTM prévoit bien évidemment la validité de l’adhésion à notre association pour l’ensemble de ces acteurs (cf. article 1 du R.I.). Néanmoins, l’ancienne dénomination de l’AFTM pouvait être de nature à laisser penser que l’adhésion était réservée aux seuls travel managers. Cette modification des statuts permet donc de faire correspondre le nom de l’association avec cette physionomie actuelle qui valorise les multiples facettes du travel management.Au cours de cette assemblée générale, les adhérents ont également procédé à l’élection de 11 administrateurs qui viennent s’ajouter aux 4 élus dont les mandats courent encore jusqu’en 2018 ou 2019. Le nouveau Conseil d’Administration est composé de la façon suivante :• BASMADJIAN Sonya (renouvellement du mandat)• BERARD Olivier (expiration du mandat en juin 2019)• BONNEPART Jérôme (nouvellement élu)• BROUSSET Delphine (expiration du mandat en juin 2019)• CAMUSARD Estelle (renouvellement du mandat)• CHAMBON Christophe (nouvellement élu)• CHAUTY Marjorie (expiration du mandat en juin 2018)• COUVIDA Florence (nouvellement élu)• DIELEMAN Michel (renouvellement du mandat)• HERAULT Bernard (renouvellement du mandat)• ISNARD Lucien (renouvellement du mandat)• LEGER Christophe (nouvellement élu)• LELIEVRE Claude (renouvellement du mandat)• PAYEN Lukrecya (expiration du mandat en juin 2019)• RONCKA Michel (renouvellement du mandat)(Pour information, la durée du mandat d'un administrateur est de 3 ans).L’ensemble des adhérents se réjouissent du renouvellement du Conseil d’Administration et se félicitent notamment de l’arrivée de nouveaux élus qui seront autant d’ambassadeurs de la diversité des professionnels de l’association. La nouvelle équipe d’administrateurs se réunira en Conseil d’Administration le 28 juin prochain afin d’élire le Bureau de l’AFTM constitué du président, du trésorier, des vice-présidents et du secrétaire général. La composition du bureau sera communiquée sur le site internet de l’association.La permanence de l’AFTM ( tb@aftm.fr / tel. 01 55 20 94 14) se tient à votre disposition pour tout complément d’information.